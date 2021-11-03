Роналду оценил принесший «Манчестер Юнайтед» ничью в Лиге чемпионов дубль

Футболист МЮ Роналду написал, что верит до конца после дубля в матче против «Аталанты»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в Twitter прокомментировал ничью с итальянской «Аталантой» в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Футболист написал, что команда сделает все для достижения собственных целей. «Мы верим до конца. Мы "красные дьяволы"», — оценил ничью Роналду.

Матч завершился со счетом 2:2. При этом Роналду дважды удалось сократить отставание команды благодаря оформленному дублю. Сначала он отличился на 45-й минуте, а затем на 91-й.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» стал лидером группы, набрав семь очков. Испанский «Вильярреал» идет на втором месте, уступая МЮ по дополнительным показателям. «Аталанта» расположилась на третьей позиции, набрав пять очков. Замыкает квартет «Янг Бойз» с тремя очками.

В следующем туре швейцарцы на своем поле примут «Аталанту», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Вильярреала». Матчи пройдут 23 ноября.