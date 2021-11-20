Петр Ян назвал условие проведения поединка с Макгрегором

Боец UFC Петр Ян о поединке с Конором Макгрегором: наша разница в весе не имеет значения

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян во время пресс-конференции, размещенной на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing, высказался о проведении поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

Спортсмен посчитал, что для начала Макгрегор должен серьезно отнестись к его предложению, после чего он начнет восстанавливать свои боксерские навыки. «Ребята, да эта вся история — пока одни разговоры. Но если бы Конор захотел побоксировать, я бы против него вышел. Наша с ним разница в весе не имеет значения», — подчеркнул он.

12 ноября Макгрегор не согласился с рейтингом, согласно которому Ян обладает лучшей ударной техникой среди бойцов UFC. Он пообещал «разорвать» его при личной встрече. В ответ спортсмен заявил, что готов провести бой с ирландцем в любой весовой категории и в любом формате.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин потерял чемпионский титул в поединке с Алджамейном Стерлингом в марте. Тогда Ян проиграл дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника.