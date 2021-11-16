Порье назвал Петра Яна лучшим боксером в UFC и получил ироничный ответ

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье в Twitter MMAFighting назвал лучшего боксера в промоушене.

Спортсмен посчитал, что им является российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян. «Как он двигается — не тратит много времени впустую, всегда твердо стоит на ногах, не заряжается, выбрасывает чистые мощные удары, бьет точно и очень хорошо владеет своим телом», — подчеркнул Порье.

Американец получил ироничный ответ от россиянина. «Дастин знает, что говорит. Макнагетс, че там», — написал он, обыграв кличку ирландца Конора Макгрегора.

12 ноября Макгрегор не согласился с рейтингом, согласно которому Ян обладает лучшей ударной техникой среди бойцов UFC. Он пообещал разорвать его при личной встрече. В ответ спортсмен заявил, что готов провести бой с ирландцем в любой весовой категории и в любом формате.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин потерял чемпионский титул в поединке с Алджамейном Стерлингом в марте. Тогда Ян проиграл дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника.