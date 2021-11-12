Макгрегор оценил свои шансы в поединке с Петром Яном

Конор Макгрегор о поединке с россиянином Петром Яном: он хорош, но я бы разорвал его

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter высказался о возможности проведения поединка с россиянином Петром Яном.

Спортсмен не согласился с рейтингом, согласно которому Ян обладает лучшей ударной техникой среди бойцов промоушена. «В UFC нет никого даже близко к моему боксу. Я сильнее их всех, если мы говорим о боксе. Ян хорош, мне нравится его стиль. Но я бы разорвал его», — оценил свои шансы Макгрегор.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин потерял чемпионский титул в поединке с Алджамейном Стерлингом в марте. Тогда Ян проиграл дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника.

В июле Макгрегор уступил американцу Дастину Порье, получив перелом ноги в конце первого раунда. Позже он успешно перенес операцию. Ирландец был чемпионом UFC в легком и полулегком весе.