Стерлинг возмутился попаданием Яна в число лучших бойцов MMA мира

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг отреагировал на обновленный рейтинг лучших представителей спорта по версии ESPN. Американец поделился мнением в своем Twitter-аккаунте.

Стерлинг возмутился тем, что Петра Яна включили в рейтинг лучших бойцов MMA мира. Россиянин занял седьмую строчку после победы над Кори Сэндхагеном. «Просто смешно. Ян потратил 25 минут на победу над парнем, которого я побил за 88 секунд. Теперь временный чемпион на седьмом месте! Составители рейтинга настоящие клоуны», — написал Стерлинг.

Ян дрался с Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 30 октября. Изначально соперником россиянина должен был стать действующий чемпион организации в легчайшем весе — Стерлинг. Американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем.

Ян утратил чемпионский пояс в поединке с Стерлингом в марте. Тогда россиянин проиграл путем дисквалификации, нанеся запрещенный удар по лежащему сопернику.