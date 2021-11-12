Петр Ян ответил пообещавшему разорвать его Макгрегору

Петр Ян заявил о готовности провести бой с Конором Макгрегором в любой весовой категории

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в Twitter написал о желании подраться с ирландцем Конором Макгрегором.

Спортсмен заявил, что он готов провести бой в любой весовой категории и в любом формате, главное для него, чтобы встреча состоялась. «Конор, мы все знаем, что тебе нравится говорить, но давайте сразу перейдем к делу. Ставлю, что ты не придешь», — подчеркнул Ян.

Ранее 12 ноября Макгрегор не согласился с рейтингом, согласно которому Ян обладает лучшей ударной техникой среди бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он назвал Яна хорошим бойцом, однако пообещал разорвать его при личной встрече.

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Россиянин потерял чемпионский титул в поединке с Алджамейном Стерлингом в марте. Тогда Ян проиграл дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника.

В июле Макгрегор уступил американцу Дастину Порье, получив перелом ноги в конце первого раунда. Позже он успешно перенес операцию. Ирландец был чемпионом UFC в легком и полулегком весе.