Названо число находящихся в зоне риска россиян с кредитками

Порядка 40 процентов владельцев кредитных карт в России рискуют просрочить платежи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником 24».

По данным аналитиков, это связано с тем, что на сегодняшний день около 60 процентов держателей карт имеют на руках одну активную кредитку, еще у 32 процентов их две, а у 8 процентов — три и более. Таким образом, около 40 процентов пользователей находятся в зоне повышенного риска по просрочке платежей, подчеркивают эксперты.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев назвал причину подобной взаимосвязи. По его словам, с ростом числа действующих кредитов вероятность их просрочки увеличивается прямо пропорционально.

