В российском регионе насмерть отравились двое детей

В станице Бессергеневская отравилась семья, умерли две дочери семи и восьми лет

В станице Бессергеневская Ростовской области отравилась целая семья. Две девочки, семи и восьми лет, скончались. Остальные родственники находятся в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что семья состоит из шести человек. Семилетняя девочка умерла дома, ее восьмилетняя сестра — по дороге в больницу. Как уточняет издание, погибшие дочери были в семье приемными.

Еще двое взрослых и двое детей находятся в реанимации с признаками отравления. Что именно послужило причиной случившегося, неизвестно.

Следственный комитет по факту смерти девочек возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Подмосковье нашли мертвым директора «Мособлгаза». Он вместе с семьей был на отдыхе в Египте с 5 по 15 ноября. После того как семья вернулась в Россию, она перестала выходить на связь. Рядом с телом мужчины лежала его жена и двое маленьких детей без сознания. В доме обнаружили бутылки из-под крепкого алкоголя и коньяк.

По предварительным данным, смерть топ-менеджера наступила из-за отравления угарным газом.