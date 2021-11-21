Правительство выделит регионам более миллиарда рублей на доплаты пенсионерам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,1 миллиарда рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Отмечается, что средства будут направлены 15 регионам страны, среди которых — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Социальные выплаты получат те пенсионеры, чья общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума для данной категории граждан.

Известно, что вопрос об упомянутой мере поддержке населения был рассмотрен и одобрен 17 ноября на заседании правительства.

Ранее депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов допустил, что российские власти могут объявить о новогодних выплатах для пенсионеров. Говоря о предполагаемой сумме, Обухов уточнил, что речь может идти о 10-15 тысячах рублей.