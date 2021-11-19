В России допустили новогодние выплаты для пенсионеров

Российские власти могут объявить о новогодних выплатах для пенсионеров, допустил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. В разговоре с «Секретом фирмы» он объяснил, что на это могут пойти на фоне рекордной инфляции, а также потенциального ухудшения настроений в обществе из-за возможного введения QR-кодов для посещения общественных мест.

«Перед Новым годом вполне может быть принято решение о выплатах, чтобы подкормить зависимые слои населения на фоне протестов против QR-кодов. Просто так кормить пенсионеров разовыми выплатами власть не будет», — сказал он.

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Говоря о предполагаемой сумме, Обухов уточнил, что речь может идти о 10-15 тысячах рублей. Также депутат обратил внимание на тот факт, что сейчас государству нужен «какой-то пряник», чтобы «подкармливать зависимые слои населения».

Ранее в Центробанке предсказали неожиданно высокий рост цен в России. Регулятор ожидает инфляцию на уровне до 7,4-7,9 процента по итогам 2021 года. К 18 октября инфляция ускорилась до 7,8 процента. Такой высокий показатель ЦБ связывает с ростом цен на овощи в августе, но отмечает, что подорожали и другие продукты, стоимость которых не считается волатильной. По мнению регулятора, увеличение цен на мировых рынках заставляет предприятия закладывать возросшие издержки в стоимость продукции для конечных потребителей.

Со своей стороны председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает, что в 2022-м рост цен на продовольствие в стране будет двузначным.