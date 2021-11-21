Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка «Формулы-1» прошла в воскресенье, 21 ноября, в Дохе. Второе место занял нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который проиграл победителю 25,743 секунды На третьей строчке расположился испанец Фернандо Алонсо из Alpine с отставанием в 59,457 секунды. Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 18-е место. Он отстал от победителя на два круга.

Победа позволила Хэмилтону набрать 318,5 очка и сократить отставание от Ферстаппена. Голландец, который является лидером общего зачета, имеет в активе 332,5 балла.

Следующее Гран-при «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии. Соревнования состоятся с 3 по 5 декабря.