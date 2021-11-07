Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем гонки на Гран-при Мексики. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования в рамках сезона «Формулы-1» прошли в воскресенье, 7 ноября. Второе место занял Льюис Хэмилтон из Mercedes, который проиграл голландцу 16,555 секунды. Тройку сильнейших замкнул напарник Ферстаппена по Red Bull Серхио Перес. Он уступил партнеру 17,752 секунды.

Российский пилот Haas Никита Мазепин завершил соревнования на 18-м месте. Его отставание от победителя составило три круга.

Победа в Мексике позволила Ферстаппену довести количество набранных за сезон очков до 312,5. Он увеличил отрыв от идущего вторым Хэмилтона (293,5 очка). Мазепин в общем зачете находится на 20-й позиции.

Следующее Гран-при пройдет в Бразилии. Соревнования состоятся с 12 по 14 ноября.