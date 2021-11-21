Утвержден новый размер прожиточного минимума в России

В России в 2022 году прожиточный минимум для работающих граждан составит 13 793 рубля

Начиная с 2022 года, в России изменится размер прожиточного минимума для разных категорий граждан. Об этом стало известно из поправки к новому проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

В целом по стране утвержденная величина составит 12 654 рубля на душу населения. Согласно данным, для работающим гражданам будут прежде всего выплачивать 13 793 рубля, пенсионерам — 10 882 рубля, а детям — 12 274 рубля.

19 ноября президент России внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Увеличить с 2022 года прожиточный минимум на 8,6 процента он предложил еще 18 ноября.

Президент указал, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми.