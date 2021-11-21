Названы основные ошибки при лечении простуды

Немецкие врачи назвали злоупотребление назальными спреями самым неправильным действием при лечении простуды. Список основных ошибок при профилактике недуга публикует журнал Focus.

Специалисты также посоветовали не использовать назальные средства больше недели, так как слизистые оболочки «привыкают» к стандартной дозировке, что может привести к хроническому насморку. В материале отдельно отметили важность выведения спрея из носа после затяжки перед следующим применением, а сам флакон следует протирать, чтобы избежать занесения бактерий в слизистую носа.

Второй главной ошибкой стало слишком быстрое понижение температуры с помощью жаропонижающих препаратов. Это объяснили тем, что жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Автор статьи призвал не сбивать температуру тела ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых.

При простуде также не рекомендуется отказываться от отдыха. В публикации подчеркнули, что после приема жаропонижающих нередко появляется ощущение облегчения недуга, при котором у больного возникает желание поскорее возобновить активный образ жизни. В таком случае следует долечиться и не возвращаться к физическим нагрузкам до полного выздоровления.

Четвертая важная ошибка, мешающая избавиться от простуды — посещение сауны. По словам автором, это не смягчает симптомы болезни, а только нарушает терморегуляцию организма. Сауну позволительно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.

