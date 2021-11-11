Названа приводящая к тяжелому течению COVID-19 ошибка врачей

Неверное назначение пациентам антибиотиков при COVID-19 может усугубить течение болезни. Такую ошибку врачей, приводящую к осложнениям при коронавирусе, назвала пульмонолог Елена Орлова, ее слова приводит NVL.

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Она отметила, что только пяти людям из 100 необходимо было принимать антибиотики при COVID-19. Однако назначение врачами антибактериальной терапии в пять раз увеличивает риск неблагополучного развития болезни.

«Антибиотик все так же не лечит вирусную инфекцию. Ковид все так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре», — объяснила Орлова, отметив, что поражение легких связано с самим вирусом, а не с бактериями.

Пульмонолог напомнила, что в международных рекомендациях по лечению COVID-19 нет пункта о назначении антибиотиков всем пациентам.

Ранее Елена Орлова назвала единственное абсолютное противопоказание к прививке от коронавируса. По ее словам, им является серьезная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, в частности, анафилактический шок.