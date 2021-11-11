Россиянам назвали абсолютное противопоказание к вакцинации от COVID-19

Серьезная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, в частности, анафилактический шок является единственным абсолютным противопоказанием к прививке от COVID-19, заявила «ФедералПресс» врач-терапевт «ОН Клиник Харьков» Елена Орлова.

Она пояснила, что в случае, если человеку противопоказана одна вакцина, он может привиться другим препаратом.

Кроме того, существуют временные противопоказания. К ним Орлова отнесла высокую температуру, недавнюю вакцинацию от других инфекций, а также лечение моноклональными антителами и реконвалесцентной плазмой.

При хронических заболеваниях вакцинация не противопоказана. Более того, люди с хроническими патологиями при заражении коронавирусом подвержены развитию осложнений, поэтому им важно сделать прививку, уверена терапевт.

Ранее сообщалось, что почти у каждого пятого пациента, заразившегося COVID-19, наблюдаются кожные признаки болезни. В частности, у заболевших зафиксировали новый симптом — «ковидные пальцы», при котором кончики пальцев рук и ног краснеют, как при обморожении.