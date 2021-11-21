Рогозин процитировал Сталина в ответ на критику «Вызова»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на критику снятого на Международной космической станции (МКС) фильма «Вызов» процитировал Иосифа Сталина. Слова главы российской госкорпорации появились в его Telegram-канале.

«"Хорошая картина, — говорил Сталин, — стоит нескольких дивизий"», — написал Рогозин. Он также привел слова российского императора Николая II о том, что «кинематография — пустое, никому не нужное и даже вредное развлечение».

«В США Голливуд давно превратился в мощнейший инструмент пропагандистского воздействия как внутри страны, так и во внешней политике. Так что американские идеологи выбрали в этом споре, образно говоря, сторону товарища Сталина, а не царя Николая. А вот наши критики, скорее, на стороне царя-батюшки», — посетовал Рогозин, подразумевая, как уточняет РИА Новости, критику фильма «Вызов».

Съемки «Вызова» — первого фильма, снятого в космосе — начались на МКС 5 октября. В киноэкипаж вошли режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они вернулись на Землю 17 октября, приземлившись в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.