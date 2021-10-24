Космонавты рассказали о попытках киногруппы сломать МКС во время съемок

Космонавты не дали ничего сломать на МКС актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко во время их пребывания на станции, хотя такие попытки были. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на фильм «Вызов. Первые в космосе» на Первом канале.

По словам космонавта Олега Новицкого, ему и коллегам приходилось оберегать киноэкипаж и МКС, потому что обычному человеку сложнее адаптироваться к новым условиям, чем космонавту. Однако Пересильд и Шипенко проявили себя очень хорошо и строго выполняли все просьбы и требования космонавтов.

Актриса заметила, что она и режиссер не нанесли ущерба МКС: «дырок не сделали и туалет не сломали». Шипенко признался, что часто бился головой на МКС, но его спасал шлем.

23 октября они рассказали об отказе двух комплектов оборудования автоматической системы сближения «Курс» во время стыковки корабля «Союз МС-19» с МКС на орбите Земли.

Шипенко и Пересильд прилетели на МКС для съемок фильма «Вызов» 5 октября. В процессе стыковки два комплекта оборудования автоматической системы сближения «Курс» поочередно отказали, из-за чего Центр управления полетами приказал космонавту Антону Шкаплерову, который руководит экипажем, перейти на ручное управление. Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября, приземлившись в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.