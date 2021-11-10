Пересильд написала завещания своим детям перед полетом в космос

Российская актриса Юлия Пересильд призналась, что написала своим детям прощальные письма перед полетом на Международную космическую станцию (МКС), и расплакалась. Она поделилась этим в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Артистка не исключала вероятности, что могла пострадать или погибнуть в ходе полета на МКС или на самой станции. «Я написала им [детям], что так бывает. Какие-то просьбы, чтобы вели себя так, как надо. Я чувствовала, что все будет хорошо, но не могла не написать. Это как будто бы безответственно», — рассказала Пересильд.

Она подчеркнула, что долго не могла начать писать завещания. В итоге каждое послание заняло у нее по три листа. «Я очень хочу, чтобы мои дети верили в героев, поступки. Перебить блогеров и тиктокеров очень сложно, а мне очень этого хотелось», — подытожила 37-летняя актриса.

Режиссер Клим Шипенко и Юлия Пересильд прилетели на МКС для съемок фильма «Вызов» 5 октября. Киноэкипаж вернулся на Землю 17 октября, приземлившись в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган.