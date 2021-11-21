Для лечения Саакашвили потребуются психолог и психиатр

Врач экс-лидера Грузии Саакашвили заявил, что в лечении потребуются психолог и психиатр

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что в процессе лечения политика может потребоваться помощь психолога и психиатра. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», — выразил он свое мнение после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда тот был ранее переведен из тюремной больницы.

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Также медик допустил, что может потребоваться помощь специалистов из-за рубежа для оценки состояния экс-лидера Грузии. «Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет», — сказал он.

Сейчас Саакашвили продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление. Кипшидзе также рассказал, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов. «У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации», — отметил Кипшидзе.

В госпитале бывший грузинский президент чувствует себя спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между госпиталем и тюремной больницей большая.

Ранее Кипшидзе заявил, что для полного восстановления экс-лидеру необходимо находиться в гражданской клинике несколько месяцев. По его словам, у Саакашвили имеются проблемы неврологического характера, поэтому сложно прогнозировать, как будет восстанавливаться организм.

18 ноября Саакашвили упал в обморок на встрече с адвокатами. На следующий день министр юстиции предложил отправить политика в военный госпиталь в Гори.