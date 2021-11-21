Собчак раскритиковала женщин «трудной судьбы» с Рублевки

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак объяснила, почему она скептически относится к блогерам, которые проводят различные психологические тренинги в социальных сетях. Пост с критикой появился в ее Instagram-аккаунте.

По словам телеведущей, "женщины трудной судьбы с Рублевки" начали представляться аудитории в роли авторов тренингов для личностного роста. Собчак считает, что у коучей есть одна общая черта: полное отсутствие знаний и образования по данной теме. По мнению телеведущей, умный человек всегда сомневается, а «дураки» уверены в своей правоте.

«Женщины "трудной судьбы" с Рублевки теперь учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию. Главное, что в процессе "преподавания" сами «преподаватели» и "гурессы" начинают верить в обладание магических знаний. Люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов, и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений», — посетовала Собчак.

Ранее журналистка рассказала, сколько она зарабатывает в год. Сумму годового дохода она раскрыла в беседе с блогершей Идой Галич в ее YouTube-шоу «Есть вопросики». По словам телеведущей, информация о ее заработке находится в открытом доступе. Журналистка ежегодно публикует декларации о доходе, так как является женой главы бюджетного учреждения — художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.