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Названо новое неожиданное последствие коронавируса

Невролог Хорошев рассказал, что COVID-19 может привести к заиканию
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Фото: Pixabay

Врач-невролог Павел Хорошев в разговоре с Ura.ru назвал возможное неожиданное последствие перенесенной коронавирусной инфекции. Новым «побочным эффектом» COVID-19 оказалось заикание.

«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID-19 может быть почти все. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток», — рассказал медик, добавив, что инфекция также может привести к тромбозу, ишемии и инфаркту данной группы нервных клеток.

Хорошев сравнил COVID-19 с рассеянным склерозом. По его словам, и то и другое может вызвать симптоматику в любом месте у человека. Он отметил, что коронавирус способен вызвать воспаление в любом органе и даже привести к массивному тромбообразованию, что может грозить ишемией или инфарктом тканей.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов раскрыл способ управлять коронавирусом. По его мнению, по-настоящему влиять на инфекцию возможно только при наличии лекарств. Он назвал лекарственные препараты от COVID-19 необходимым условием для победы над инфекцией. Только при их наличии вирус станет управляемым, считает специалист.


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