Охотник отомстил укусившей его за ногу медведице

Охотник застрелил напавшую на него медведицу и попал в реанимацию

Житель Франции застрелил бурую медведицу, которая напала на него укусила за ногу. Об этом сообщает WION.

70-летний охотник получил травму ноги в результате нападения медведицы вблизи коммуны Се, департамент Арьеж. Животное укусило француза за ногу и серьезно повредило артерию. Охотник решил отомстить и застрелил обидчицу.

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Мужчину нашли и спасли жандармы. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию больницы в Тулузе, его состояние оценивается как тяжелое. В нескольких метрах от места обнаружения охотника сотрудники правоохранительных органов нашли тушу медведицы.

Сотрудники Управления по биоразнообразию Франции выясняют обстоятельства произошедшего. Установлено, что пострадавший мужчина состоял в местной ассоциации охотников. Самка медведя была вместе с детенышами, когда произошло нападение.

«Сегодня становится особенно заметно, что сосуществование людей и диких животных осложняется», — заявила президент Совета Арьежа Кристин Теки

Бурые медведи практически исчезли в этом регионе, и Франция запустила программу восстановления их популяции. Власти страны завезли медведей из Словении. В настоящее время около 60 животных обитают в Пиренеях, и это вызывает проблемы у местных фермеров, так как медведи представляют угрозу для скота.

В 2020 году в Пиренеях незаконно убили трех медведей. Двое из них были убиты в Испании, еще один — во Франции. Правительство во Франции заявило о намерении заменять новыми всех медведей, убитых человеком.

Ранее сообщалось, что медведи гризли дважды атаковали людей в канадской провинции Альберта в течение одного дня. В первом случае пострадал турист, который отправился в поход на гору Сторлк; во втором медведь напал на охотника на фазанов.

