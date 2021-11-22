Биткоин увеличил прибыль сети ресторанов в пять раз

Сеть ресторанов Tahinis в Канаде вложила свою чистую прибыль в биткоин. Такое решение помогло компании увеличить прибыль почти в пять раз — на 460 процентов, сообщает Insider.

Основатели Tahinis Али и Омар Хамам заявили, что впервые вложили средства в биткоин в августе 2020 года, когда самая популярная криптовалюта торговалась на уровне 11-12 тысяч долларов. Сейчас стоимость одной монеты составляет 57,2 тысячи долларов, по данным биржи CoinDesk. Компания решила инвестировать в биткоин на фоне роста инфляции.

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«Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, заключается в обесценивании доллара. Центральные банки утверждают, что инфляция составляет всего пять процентов. Но это зависит от того, что вы хотите купить. Цены на птицу выросли на 45 процентов, на говядину — на 25 процентов, на импортные товары и специи — на 65 процентов, на масла — на 110 процентов. Так что было разумно вложить наши деньги в биткоин. Это превзойдет любые темпы инфляции, которые мы увидим в ближайшее десятилетие», — рассказал Али.

Сеть ресторанов не стала уточнять, сколько биткоинов ей принадлежит, но сообщила, что ее продажи превысили восемь миллионов долларов за последний год. На данный момент сеть состоит из восьми ресторанов, в 2022 году компания планирует открыть еще 20 новых точек.

Сеть ресторанов начала восстанавливаться после пандемии в мае 2020 года после того, как во время кризиса продажи упали на 80 процентов. Компании помогли не только биткоины, но и модель ресторана быстрого обслуживания, более выгодная в условиях пандемии.

10 ноября биткоин побил рекорд — его цена превысила 69 тысяч рублей. Затем стоимость криптовалюты начала падать. Тем не менее некоторые инвесторы видят в такой динамике необходимую коррекцию и надеются на дальнейший рост. До падения эксперты прогнозировали, что биткоин достигнет отметки в 100 тысяч долларов.