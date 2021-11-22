Бородина дала отпор критикующим ее за вульгарные фото хейтерам

Российская блогерша и телеведущая Ксения Бородина дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее за публикацию снимков откровенных образах. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

38-летняя знаменитость регулярно делится с фанатами кадрами, на которых она позирует в нижнем белье или оголяющих тело нарядах. Так, в одном из последних постов она предстала перед фотографом в кружевном боди из полупрозрачной ткани, которое обнажало ее грудь, латексных чулках и босоножках на каблуках.

Подписчики обругали телезвезду в комментариях, посчитав ее новые фотографии чересчур вульгарными. «Зачем выкладывать столь откровенные фото в соцсети», «Вызывающе», «Все таки вы мама двух замечательных девочек, не стоит бросаться из крайности в крайность», «Скромность вас украшала», «Ужасная пошлость», «Слишком вульгарно», — возмущались они.

Бородина, в свою очередь, ответила на критику комментаторов, разместив новый снимок, на котором она запечатлена в боди Alexander Wang с глубоким декольте и вырезом на животе. По словам блогерши, она сожалеет о том, что в период брака с Курбаном Омаровым ограничивала себя во многих вещах.

«Вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Почему если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память (...) У меня то мое тело уж точно не способ заработка и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости, — пояснила она. — Моя жизнь, мое личное спокойствие, психологический и эмоциональный комфорт — на первом месте».

В сентябре Бородина приняла участие в откровенной фотосессии после развода. Звезду засняли в латексном бежевом платье бренда Giuseppe di Morabito, которое оформлено глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющим ее ногу. В качестве обуви Бородина выбрала туфли Saint Laurent на высоком каблуке белого цвета.