Большой театр затопило

Новую сцену Государственного академического Большого театра России в Москве затопило из-за неисправной системы пожаротушения. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал Mash в понедельник, 22 ноября.
В театре должна была пройти репетиция спектакля по роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, однако монтировщики сцены случайно задели кнопку включения системы тушения пожара. Из-за произошедшего короткого замыкания оказалось невозможно отключить систему. Отмечается, что она продолжит работать, пока не закончится вода.
Сумма ущерба театру пока неизвестна.
В феврале в Большом театре произошло задымление.