Звезда балета Денис Родькин высказался о смерти актера на сцене Большого театра

Танцор Родькин о трагедии в Большом: каждый переживал смерть актера как собственное горе

Звезда российского балета Денис Родькин высказался о смерти актера на сцене Большого театра. Об этом он рассказал в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.

31-летний танцор заявил, что в момент трагедии находился на гастролях в Китае, но узнал о произошедшем из соцсетей. «Когда я вернулся в Большой, то почувствовал гнетущую атмосферу. Каждый переживал эту потерю как свое собственное горе», — поделился Родькин.

Он отметил, что этот инцидент действительно стал несчастным случаем. «Как-то даже в голову не могло прийти, что такое может произойти», — подытожил звезда Большого.

В настоящее время по данному делу продолжается следствие.

В начале октября этого года 37-летний актер миманса Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». В ходе спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Мужчина скончался на глазах у зрителей.