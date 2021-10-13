В Большом театре впервые высказались о смерти раздавленного декорацией актера

Руководство Большого театра впервые высказалось о смерти раздавленного декорацией актера Евгения Кулеша. Telegram-канал «НеМалахов» публикует скриншот обращения генерального директора культурного учреждения Владимира Урина.

«На нашей сцене произошел страшный инцидент, в котором разбирается не театр, а Следственный комитет, прокуратура, Государственная инспекция по труду», — заявил Урин, отметив, что в ведомствах подробно анализируют ситуацию, а также проверяют все факты произошедшего.

«Уход Евгения Кулеша — невосполнимая потеря. Мы все скорбим об этой безвременной кончине», — подытожил генеральный директор Большого театра.

В субботу, 9 октября, 37-летний артист миманса Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». В ходе спектакля актер отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Он скончался на глазах у зрителей.