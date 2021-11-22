Объявлены победители конкурса по созданию национального балета Бурятии

В Улан-Удэ прошел конкурс по созданию и постановке национального балетного спектакля. Победителями были объявлены все финалисты, передает «Буряад Үнэн».

За победу в состязании боролись четыре команды, сформировавшиеся по итогам нескольких этапов. Команды, состоящие из либреттиста, композитора и хореографа, представили жюри четыре финальные работы. Эксперты после продолжительного обсуждения решили объявить всех финалистов лауреатами.

«Мы долго совещались и приняли коллективное решение — вы все победители. Вы все состоявшиеся художники, все поработали на славу. Сам факт, что из одиннадцати претендентов мы выбрали вас четверых, говорит о вашем профессионализме», — заявил член жюри, директор Башкирского государственного театра оперы и балета Ильмар Альмухаметов.

Лауреаты конкурса получили благодарственные письма от министерства культуры России и регионального Минкульта. Конкурс был приурочен к 100-летию образования Республики Бурятия.