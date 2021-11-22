Названы шесть главных правил езды в темное время суток

Обеспечить безопасность езды при плохом освещении помогут несколько правил, заявил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, в темное время суток важно фокусировать взгляд на правой обочине. «Наиболее освещенная фарами зона — правая обочина. Когда мы смотрим на правую обочину, то в меньшей степени ослепляемся встречными фарами», — назвал он один из главных нюансов.

Нельзя забывать своевременно выключать дальний свет на трассе. Автоэксперт напомнил, что в городе эти фары включать нельзя. Ночью важно правильно парковать машину. Если пришлось оставить транспорт на неосвященной проезжей части, надо обозначить его включенными габаритами и аварийной сигнализацией.

Для безопасной езды ночью необходимы чистые стекла автомобиля, перед водителем не должно быть загораживающих обзор посторонних предметов. Кроме того, ездить можно только с исправными фарами.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев назвал россиянам правила запуска двигателя в мороз. Сначала надо убедиться, что в машине отключены потребители энергии. После включения зажигания стоит дождаться, пока в нем отработает бензонасос, и только потом включать стартер.