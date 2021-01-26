Россиянам перечислили способы избежать ошибок при езде на автомобиле в гололед

При езде в гололед водители часто совершают ошибки, которые угрожают безопасности дорожного движения. Способы их избежать россиянам перечислили опрошенные «Москвой 24» специалисты.

По словам генерального директора экспертного центра «Движение без опасности» Вадима Мельникова, надо обратить внимание на техническое состояние автомобиля и тщательно очистить его от снега перед выездом. Также надо проверить стоп-сигналы и фары и убедиться, нет ли на них грязи.

Мельников также посоветовал не превышать скоростной режим, избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и не пользоваться телефоном за рулем, так как он может отвлечь от движения.

Как указал руководитель центра контраварийной подготовки «МастерКласс» Андрей Колонтай, автомобиль может занести на скользкой дороге, и водителю без опыта или специальной подготовки лучше всего воспользоваться тормозом. Благодаря этому система ABS сможет остановить автомобиль. Он уточнил, что пока скорость машины не снизится до момента, когда передние и задние колеса начнут цепляться за дорогу, эффективность электронных систем будет низка к нулю. Кроме того, при заносе важна психологическая выдержка.

Колонтай добавил, что если водитель попал в колею, это уже является ошибкой. В таком случае надо ехать максимально осторожно, чтобы не совершить ДТП. Он рекомендовал выбирать дороги, где колея минимальна. При ее наличии надо снизить скорость и дождаться, пока и задние, и передние колеса будут надежно держать дорогу. Он отметил, что в гололедицу даже у машины с полным приводом и всесезонной резиной в колее могут выскочить колеса и она поедет боком.

При торможении в гололед коэффициент торможения в три раза ниже, чем на сухом асфальте, поэтому надо тормозить примерно за семь секунд до нужной точки остановки, добавил эксперт. Если при торможении затарахтела педаль тормоза, значит водитель уже совершил ошибку, считает он.