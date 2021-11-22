Фильм режиссера Алмаза Нургалиева из Татарстана получил признание на фестивалях

Документальный фильм «Между семью островами» режиссера Алмаза Нургалиева из Татарстана получил признание на различных фестивалях. Об этом сообщает «Татар Информ».

Картина повествует об отшельнике Габдулле Хайбуллине, который в середине XX века остался жить в деревне Семиострово Актанышского района вместе с матерью, несмотря на опасность затопления населенного пункта. Несмотря на предостережения властей, местность не покрылась водой, однако бывшее население все же отказалось возвращаться в Семиострово.

«Я с детства интересовался историей Актанышского края и поэтому имел некоторое представление о деревнях и селах, исчезнувших с этой территории по тем или иным причинам. О деревне Семиострово и судьбе Габдуллы в 2012 году мне рассказала моя мама», — признался автор фильма, съемки которого начались в 2014 году.

Отмечается, что команда фиксировала каждодневную деятельность Хайбуллина: его передвижения, эмоции, взаимодействие с окружением. Кроме главного героя в фильм попали жители соседней деревни, его друзья и знакомые. Известно, что после съемок мужчина скончался от вирусной пневмонии.

По информации издания, «Между семью островами» является победителем XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Помимо этого, картина отмечена на XVIII Международном кинофестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания». На сегодняшний день также поданы заявки на участие в 15 фестивалях международного уровня.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии в рамках проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России» сняли научно-популярный фильм о коренном народе республики. Лента рассказывает об истории происхождения, культуре, языке и быте удмуртов.