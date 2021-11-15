Иркутский фильм о Колчаке получил спецприз фестиваля «Русское зарубежье»

Документальный фильм «Последний подвиг адмирала. Правда о золотом запасе Колчака» иркутского телеканала получил специальный приз жюри на кинофестивале «Русское зарубежье». Об этом сообщает портал «Вести. Иркутск».

Лента документалиста Александра Голованова вышла в феврале 2020 года. Она рассказывает о последних годах жизни адмирала, верховного главнокомандующего Русской армии Александра Колчака, казненного в Иркутске в 1920-м. «Последний подвиг адмирала. Правда о золотом запасе Колчака» стал последней работой Голованова, скончавшегося в июле 2021 года.

Отмечается, что специальный приз жюри — вторая после Гран-при награда фестиваля, который проводился в Москве киностудией «Русский путь» и Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Основная цель мероприятия — сохранение и развитие культурного и научного наследия русского зарубежья.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии в рамках проекта «Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России» сняли научно-популярный фильм о коренном народе республики. Лента рассказывает об истории происхождения, культуре, языке и быте удмуртов.