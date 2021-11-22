В Великобритании озвучили детали встречи глав МИД G7

МИД Великобритании озвучил детали встречи глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7). Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства Британии, саммит министров иностранных дел стран G7 пройдет 10-12 декабря в Ливерпуле. «Министр иностранных дел Лиз Трасс встретится со своими коллегами из США, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и ЕС», — говорится в сообщении.

Также указывается, что впервые во встрече будут участвовать страны АСЕАН, в частности Таиланд, Индонезия и Малайзия.

В октябре страны G7 потребовали обеспечить способность экономики противостоять рискам, связанным со здравоохранением, проблемами изменения климата и растущим влиянием Китая. По мнению G7, ситуация с цепочками поставок, распространением вакцин, доступом к полезным ископаемым, киберугрозами, введением цифрового налога, криптоактивами и изменением климата требует кардинальных перемен в том, как управлять мировой экономикой.