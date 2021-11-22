Бывшая возлюбленная принца Гарри назвала причину разрыва их отношений

Модель Флоренс Сент-Джордж, у которой был короткий роман с принцем Гарри в 2011 году, раскрыла подробности отношений с наследником британского престола и назвала причины их разрыва. Об этом сообщает The Independent.

Бывшая возлюбленная герцога Сассекского призналась, что была рада, когда они разошлись, потому что с трудом выдерживала назойливое внимание прессы. «Новые статьи появлялись почти каждый день, моих школьных друзей буквально допрашивали, а под моей дверью круглосуточно дежурили папарацци», — рассказала 35-летняя Сент-Джордж.

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Она не стала называть конкретные причины расставания с принцем Гарри, однако сказала, что «снимает шляпу перед теми, кто может выдержать подобный образ жизни», и добавила, что с самого начала поняла, что это не для нее. «Хотя тогда мне и было грустно, теперь я рада, что отношения оказались недолгими», — отметила Сент-Джордж.

В 2013 году Флоренс Сент-Джордж вышла замуж вице-президента крупной транспортной корпорации. У пары родилось двое детей.

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Судебные разбирательства продолжались два года.

В конце апреля 2020 года Меган Маркл рассказала друзьям, что истинной причиной отказа от королевский привилегий и переезда в США стало то, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.