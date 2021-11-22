Дело о покушении на главу Иваново направлено в суд

СКР завершил расследование дела о покушении на главу Иваново и направил его в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Ярославля, обвиняемого в покушении на убийство мэра Иваново, которое было совершено 14 февраля 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Вейсман.

По ее словам, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый получил предложение убить главу города за вознаграждение. Мотивом преступления стали неприязненные отношения заказчика к градоначальнику. Обвиняемый спланировал преступление, выяснил адрес жертвы, его передвижения и приобрел орудие преступления. Он нашел пособников, которые должны были доставить его к месту нападения и пути отхода.

14 февраля 2019 года сообщники привезли обвиняемого к дому ивановского мэра. Там он напал на жертву с бейсбольной битой и избил его. Градоначальник оказал активное сопротивление, а обвиняемый скрылся. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, но выжил.

В ходе допросов фигурант не признал свою вину.

Дело в отношении заказчика и сообщников выделено в отдельное производство.