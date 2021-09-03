Нападение женщины на мэра украинского города Черновцы попало на видео

Неизвестная женщина напала на мэра украинского города Черновцы Романа Кличука во время заседания городского совета. Видео скандала опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

Инцидент произошел 2 сентября. На записи видно, как девушка подбегает к президиуму и начинает трясти перед градоначальником какими-то бумагами, при этом громко крича и нецензурно высказываясь. Затем она несколько раз попыталась ударить Кличука. Присутствующие попытались узнать, что у нее случилось, однако ответа не поступило.

Мэр предложил вызвать полицию. В ответ женщина сказала, что вызовет для всех присутствующих еще и «психиатрическую бригаду». «Скажите, чем вы закидываетесь, граждане депутаты?!» — возмущалась нападавшая. После ее вывел из зала сотрудник полиции. Сам Кличук допустил, что женщина, вероятно, страдает от психических расстройств.

Ранее сообщалось, что пьяный житель украинских Черновцов принял пачку прищепок для белья в своей квартире за взрывное устройство. Он позвонил правоохранителям и сообщил, что в его дом проникли неизвестные, которые «подбросили» ему бомбу. На место экстренно выехали взрывотехники. На украинца был составлен административный протокол о заведомо ложном вызове специальных служб.