Мэр Элисты опроверг слухи о своем избиении главой Калмыкии

Мэр Элисты Дмитрий Трапезников опроверг слухи о том, что он находится в больнице. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети Instagram.

В понедельник, 9 августа, в соцсетях появились информация о том, что Трапезникова якобы избил глава Калмыкии Бату Хасиков, после чего мэр Элисты был доставлен в медицинское учреждение.

Трапезников рассказал, что сейчас находится в отпуске и полностью здоров. По словам мэра, в различных Telegram-каналах можно прочитать все, что угодно, однако, если некоторые подобные публикации вызывают улыбку, то клевета, связанная с официальными лицами, не должна оставаться безнаказанной. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что между сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского в аэропорту Внуково произошла драка из-за оскорбления.

