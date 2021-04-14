Сыновей Жириновского и бывшего главы Северной Осетии отчитали за драку

Член Совета Федерации от Северной Осетии Таймураз Мамсуров, который разнимал драку сына бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимхана и сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна в аэропорту Внуково, рассказал изданию «Подъем» подробности инцидента.

Сенатор уточнил, что якобы был не в курсе, кто участвовал в споре. После драки он отчитал сыновей политиков. «Я прочитал лекцию о морали и все. Ко мне они прислушались и ушли. Я не знал, кто это», — сказал Мамсуров.

Он отметил, что пошел успокаивать мужчин, потому что находился неподалеку. По его словам, все закончилось за две минуты.

Второй разнимавший драку сенатор Арсен Фадзаев сказал журналистам, что не может комментировать, из-за чего произошел конфликт.

Ранее в сети появилось видео драки Битарова и Эйдельштейна, которая произошла в аэропорту поздно вечером в понедельник, 12 апреля. «Что ты хотел спросить, иди сюда. Иди сюда, мразь», — говорил в ролике Битаров. «Ваше время закончилось, **** вас будем», — цитировали очевидцы слова Эйдельштейна.

Битаров нанес Эйдельштейну не менее четырех ударов в голову. В итоге у сына Жириновского врачи диагностировали ушибы и подозрение на сотрясение мозга, он написал заявление в полицию.