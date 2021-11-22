Миру предсказали миграционный кризис из-за афганских банков

Организация Объединенных Наций призвала поддержать банки Афганистана. Как сообщает Reuters со ссылкой на отчет ООН, банковская система страны оказалась на грани краха.

В организации отметили рост числа людей, неспособных выплачивать ссуды, отток вкладов и нехватку наличной ликвидности. Совокупность этих факторов ставит финансовую систему под угрозу коллапса в течение нескольких месяцев. ООН предсказывает колоссальные негативные последствия от краха афганских банков. Согласно прогнозам, такое развитие событий увеличит число беженцев в мире и приведет к миграционному кризису.

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На положении банков Афганистана сказалось резкое прекращение большей части иностранной поддержки после того, как «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил власть в стране 15 августа. В результате экономика страны пошатнулась, миллиарды долларов афганских активов были заморожены за границей, а банкам пришлось установить еженедельные лимиты для граждан на снятие средств со счетов.

Помощь Афганистану осложняется из-за санкций в отношении лидеров «Талибана». «Нам нужно найти способ убедиться, что, если мы поддерживаем банковский сектор, мы не поддерживаем "Талибан", — заявил глава программы развития ООН в Афганистане Абдалла ад-Дардари. — Мы находимся в такой ужасной ситуации, что нам нужно думать обо всех возможных вариантах и ​​мыслить нестандартно».

После прихода к власти талибов ООН неоднократно предупреждала, что экономика Афганистана находится на грани коллапса, а на ее восстановление потребуются десятилетия. Международный валютный фонд также предсказывал, что страна столкнется с падением импорта, обесцениванием афгани (национальная валюта) и ускорением инфляции. Положение Афганистана осложняется засухой и пандемией коронавируса.