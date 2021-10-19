Экономике Афганистана предсказали крах

Международный валютный фонд (МВФ) предсказал крах экономике Афганистана. ВВП страны может резко сократиться на 30 процентов после захвата власти талибами (организация «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ), сообщает CNBC.

МВФ отметил, что негуманитарная помощь в стране была приостановлена, иностранные активы заморожены, кроме того, афганские банки пострадали из-за нехватки наличных средств после прихода «Талибана» к власти. «Эти потрясения могут вызвать сокращение производства на 20-30 процентов с падением импорта, обесцениванием афгани и ускорением инфляции», — говорится в отчете фонда.

Вместе с тем глава департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур сказал, что положение в стране ухудшалось из-за коронавируса и засух еще до того, как «Талибан» захватил власть в Кабуле. «Поэтому то, что мы предвидим и чего опасаемся, — это резкое сокращение», — сказал Азур.

Как отмечает МВФ, проблемы в стране приведут к падению уровня жизни — миллионы людей могут оказаться в нищете, которая приведет к гуманитарному кризису. Кроме того, рост числа афганских беженцев может оказать давление на рынок труда в принимающих странах и создать социальную напряженность. По этой причине МВФ подчеркнул необходимость помощи со стороны международного сообщества. Азур сказал, что следует сосредоточить внимание на образовании и медицинском обслуживании.

Ранее в октябре председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит Афганистану расширенный пакет поддержки на сумму около одного миллиарда евро. Пакет включает 300 миллионов евро в виде гуманитарной помощи. Не менее 250 миллионов евро пойдет на финансирование здравоохранения и повышения безопасности.