В Кремле рассказали о состоянии Путина после повторной вакцинации

Президент России Владимир Путин после повторной вакцинации «Спутником Лайт» чувствует себя нормально. О состоянии главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что после прививки Владимир Путин следует рабочему графику.

«Он только что проводил встречу», — добавил Песков.

О том, что Владимир Путин сделал повторную прививку российской вакциной «Спутник Лайт», стало известно в воскресенье, 21 ноября. На встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым глава государства рассказал, что спустя два часа после вакцинации у него нет никакой реакции на прививку.

Впервые глава государства привился против COVID-19 23 марта. Путин рассказал, что после вакцинации испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Сначала в Кремле не стали раскрывать название препарата, позднее во время прямой линии президент рассказал, что вакцинировался препаратом центра имени Гамалеи «Спутник V».