Uber запустит доставку наркотиков в Канаде

Uber Eats запустит доставку наркотиков в Онтарио для борьбы с нелегальной торговлей

Сервис доставки еды Uber Eats начнет доставлять марихуану клиентам из провинции Онтарио в Канаде, пишет Reuters. Компания заявила, что новая опция поможет побороть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный и легальный каннабис.

Uber сообщил, что разместит на своей торговой площадке Uber Eats компанию-продавца Tokyo Smoke. Пользователи смогут размещать заказы на покупку наркотиков в приложении, а затем забирать посылку в ближайшем магазине ретейлера.

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В России каннабис относится к списку запрещенных веществ. В Канаде марихуану легализовали в рекреационных целях в октябре 2018 года. Однако стране все еще приходится бороться с подпольными производителями, которые до сих пор контролируют большую часть рынка — они реализуют более 40 процентов всех продаж.

Uber, который уже запустил доставку спиртных напитков в стране, давно намеревался выйти на растущий рынок торговли марихуаной. По словам главы компании Дара Хосровшахи, теперь доставку каннабиса могут начать и в США, однако сначала предстоит проработать все правовые аспекты торговли.

В ноябре Минюст США обвинил Uber в дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья. В ведомстве заявили, что компания неправомерно требует от инвалидов оплаты дополнительного времени ожидания. Минюст подал в суд на Uber, указав, что корпорация не скорректировала правила оплаты для людей, которым из-за особенностей здоровья требуется больше двух бесплатных минут, чтобы сесть в машину.