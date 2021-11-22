Молодежь захотела разбогатеть на криптовалютах

Большинство молодых инвесторов в США уверены, что смогут разбогатеть на криптовалютах. Согласно данным исследования Engine Insights, 59 процентов представителей поколения Z (родившиеся с 1997 по 2012 год) и 46 процентов миллениалов (родившиеся с 1981 по 1996 год) захотели стать миллионерами благодаря цифровым активам.

Такое доверие к криптовалютам среди представителей молодого поколения объяснила вице-президент подразделения Cassandra в Engine Insights Кэти Шихан. «Этому поколению комфортно со всем, что связано с цифровыми технологиями, поэтому неудивительно, что им удобнее работать с криптовалютой», — заявила Шихан журналистам Insider.

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Также вице-президент отметила, что молодые люди очень обеспокоены долгами и финансами. По ее словам, это может быть связано с рядом факторов, включая рост цен на недвижимость и высшее образование. Шихан подчеркнула, что максимальный за последние 30 лет уровень инфляции усилил интерес к криптовалюте, в которой молодые инвесторы видят быстрое решение проблемы.

Всего в криптовалюту как в источник богатства верят 31 процент инвесторов. Наименее склонно к инвестированию в цифровые активы поколение бэби-бумеров (родившиеся с 1946 по 1964 год). Среди них лишь 3 процента готовы довериться криптовалюте и вложить в нее свои сбережения. Больше всего представители этого поколения полагаются на инвестиционные фонды (28 процентов) и акции (26 процентов).

Отношение к криптовалютам на уровне государств пока неоднозначное. Китай, например, уже запретил майнинг цифровых монет и операции с ними. Центральный банк России выступил против биткоина в качестве платежного средства для расчетов внутри страны, однако готовится создать собственный цифровой рубль. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой для наций и для доминирующей роли доллара в экономике. В Министерстве финансов США пока не определились с позицией: заместитель министра финансов Уолли Адейемо сначала видел в криптовалюте опасность для доллара, однако затем поменял свое мнение.