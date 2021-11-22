Звезда фильмов «Взрослые игры» и «Скауты против зомби» умер в 28 лет

Звезда фильмов «Взрослые игры» и «Скауты против зомби» Джои Морган умер в 28 лет

Американский актер Джои Морган, звезда фильмов «Взрослые игры» и «Скауты против зомби», умер в возрасте 28 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.

Причина смерти не раскрывается. Представитель Моргана заявил, что кончина актера стала шоком для семьи актера.

Джои Морган родился в Чикаго, штат Иллинойс. Комедийный хоррор «Скауты против зомби», вышедший в 2015 году, стал его дебютом на широком экране, принесшим артисту известность. Позже он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Крестные отцы», «Медики Чикаго», «Энджи Трайбека», «Взрослые игры», «Сьерра Берджесс — неудачница», а также исполнил главную роль в шоу «Зубастики: Новый загул».

Ранее сообщалось о смерти актера Михаила Зубова, снявшегося в сериале «Воронины». Ему было 42 года. Причиной смерти стали осложнения от коронавируса.