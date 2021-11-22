В МВД рассказали об авариях с участием иностранцев

МВД: граждане Армении, Узбекистана и Азербайджана виноваты в ДТП чаще других иностранцев

Более 60 процентов аварий в России, совершенных с участием иностранцев, произошли по их вине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на составленный МВД обзор дорожно-транспортной аварийности в стране.

За период с января по сентябрь 2021 года в подавляющем большинстве ДТП, где фигурировали иностранцы, виновниками оказывались выходцы из Армении, Узбекистана и Азербайджана. В меньшей степени в авариях были замечены граждане Белоруссии и Казахстана.

Согласно данным МВД, всего на водителей из других государств приходится около четырех процентов всех аварий в России.

Также в ведомстве отметили, что количество нарушений ПДД, совершенных приезжими из стран СНГ, выросло за девять месяцев на 3,6 процента. Больше всего это заметно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Сахалинской областях.

Ранее сообщалось, что парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ. Авторы инициативы считают, что законопроект необходим для сохранения в России межнационального и межконфессионального согласия.