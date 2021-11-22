Силовые структуры
 
Последние новости
Адмирал Попов раскрыл собственную версию гибели подлодки «Курск»
В России стали чаще жаловаться на стоимость услуг ЖКХ
Овечкин приблизился к Ягру в гонке снайперов
В США в результате наезда машины на участников парада погибли пять человек
Российский врач сравнил заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми
Россию назвали лидером по числу потребителей наркотиков среди стран ВЕЦА
Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети
Стали известны подробности пожара в московском хостеле 
Гоша Куценко раскрыл причину испорченных отношений с Первым каналом
Новости партнеров
Прослушать новость

В МВД рассказали об авариях с участием иностранцев

МВД: граждане Армении, Узбекистана и Азербайджана виноваты в ДТП чаще других иностранцев
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: АГН «Москва»

Более 60 процентов аварий в России, совершенных с участием иностранцев, произошли по их вине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на составленный МВД обзор дорожно-транспортной аварийности в стране.

За период с января по сентябрь 2021 года в подавляющем большинстве ДТП, где фигурировали иностранцы, виновниками оказывались выходцы из Армении, Узбекистана и Азербайджана. В меньшей степени в авариях были замечены граждане Белоруссии и Казахстана.

Согласно данным МВД, всего на водителей из других государств приходится около четырех процентов всех аварий в России.

Также в ведомстве отметили, что количество нарушений ПДД, совершенных приезжими из стран СНГ, выросло за девять месяцев на 3,6 процента. Больше всего это заметно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Сахалинской областях.

Ранее сообщалось, что парламент Чеченской Республики внес в Государственную Думу законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ. Авторы инициативы считают, что законопроект необходим для сохранения в России межнационального и межконфессионального согласия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуму внесен законопроект о запрете упоминать национальности преступников
В МВД раскрыли число погибших от преступлений россиян
Стало известно о росте числа изнасилований в Москве
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
09:3119 ноября

Защита осужденных по делу «Зимней вишни» пожарных нашла нарушения в приговоре

08:3719 ноября

В колониях Саратовской области прошли проверки после нападений заключенных

06:5819 ноября

Генеральный прокурор России посетил космодром Восточный

Силовые структуры00:0021 августа

«Напугать так, чтобы домой уехали»

Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
03:4319 ноября

Подозреваемого в педофилии приморского депутата заключили под стражу

02:1419 ноября

У бывшего прокурора конфискуют имущество на 750 миллионов рублей

20:3418 ноября

В Москве похитили сына гражданина Ирака

Силовые структуры00:0219 августа

«Самое секретное подразделение страны»

40 лет назад в СССР создали уникальный спецназ. За что его ненавидел Ельцин?
20:2218 ноября

Похитившая и изнасиловавшая 17-летнюю россиянку семья получила срок

19:5518 ноября

Российского майора обнаружили мертвым в служебном кабинете

19:0718 ноября

Россияне зарубили топором заразившего их ВИЧ-инфекцией друга и получили срок

Россия
Спор за наследство.
Кому достанутся активы умершего от коронавируса миллиардера Олега Бурлакова
Рашкин признался в убийстве лося на охоте.
Депутата хотят лишить неприкосновенности, ему грозит тюремный срок
«Наряд приезжал, а у нас — шум, гам, портвейн»
 
Все материалы
Мир
В Болгарии заявили о пройденном испытании демократией
Коренным здесь не место.
Миллионы людей в США и Европе терпят нищету и унижения. Почему там не защищают малые народы?
Американские морпехи показали худшие результаты вакцинации
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Талибы обязали женщин-телеведущих Афганистана носить хиджаб
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
В Великобритании проверят медицинские приборы на «расовую предвзятость»
Все материалы
Бывший СССР
Украина поблагодарила США за военную помощь
«Нужна была большая кровь»
Как борьба за равенство в СССР привела к войне в Карабахе и другим межнациональным конфликтам
Главу отдела полиции поймали на взятке в день его назначения на должность
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Для лечения Саакашвили потребуются психолог и психиатр
Пограничное стояние.
Мигранты на границе Польши и Белоруссии — о прорыве в Европу, жизни в лагере и страхе депортации
Лукашенко сравнили с «туроператором без лицензии» из-за ситуации с мигрантами
Все материалы
Экономика
Полиция приняла жалобу на конфликтующего с Врублевским бизнесмена
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Центральный банк решил защитить данные россиян
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Ювелирная компания Sokolov собралась на биржу в США
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Российский фондовый рынок закрылся падением
Все материалы
Силовые структуры
В России рассказали о количестве преступлений за 2021 год
Мамука Шубитидзе (Турикела, или Мамука Кахетинский)«Выйду на свободу и сделаю из вас мясо!»
В России поймали самого неуловимого вора бывшего СССР. Как он скрывался 28 лет?
В московской квартире нашли тело зарезанного адвоката
«Он постоянно был кем-то недоволен»
Хрущева охраняли лучшие сотрудники КГБ. За что он невзлюбил своих телохранителей?
Российскому депутату избрали меру пресечения за аферу с фиктивным помощником
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Защита осужденных по делу «Зимней вишни» пожарных нашла нарушения в приговоре
Все материалы
Наука и техника
Российская «Коалиция» поумнеет
Дивный новый мир.
Как технологии виртуальной реальности изменят нашу жизнь к лучшему?
Легендарный Winamp воскресят
Портрет Иосифа Сталина на бульваре Унтер-ден-Линден в Берлине. Лето 1945 года«Мы совершенно не были готовы к оккупации»
Как Сталин управлял Германией после победы над нацизмом
Грызуны оказались опасными переносчиками неизвестных науке коронавирусов
Назван главный недостаток системы противоракетной обороны США
Все материалы
Спорт
Валуев посчитал невозможным возвращение Дзюбы в сборную России
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
Журова нашла решение конфликта между Дзюбой и Карпиным
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Петр Ян назвал условие проведения поединка с Макгрегором
Игроки команды «Барселона»
Партнерский материал
Тот же «Спартак», новая «Барселона».
Winline Derby в РПЛ, дебют Хави и два суперматча в АПЛ. Клубный футбол, мы скучали!
Появилось видео проката 14-летней фигуристки Тутберидзе с уникальным прыжком
Все материалы
Культура
Стала известна причина смерти артиста Гаркалина
«Я обаятельный мерзавец»
Звезда «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин умер от коронавируса. Каким его запомнят россияне?
Умер артист Валерий Гаркалин
Врач рассказал о тяжести ожогов Хлебниковой
Никакой магии.
20 лет назад вышел первый фильм о Гарри Поттере. Что стало со звездами и создателями саги?
Адель выпустила первый за шесть лет альбом
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева раскрыла главные ошибки гипертоников
Новая «Матрица».
Как виртуальная реальность изменит привычный мир, поможет лечить болезни и создаст новую вселенную?
Доктор Комаровский перечислил шесть ошибок при приеме антибиотиков
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
Суд отказался снять с бывшего главреда «Проекта» Баданина статус иноагента
Умер заслуженный журналист Анатолий Богомолов
Все материалы
Ценности
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Специалисты назвали лучший сорт российского пива
«Советское пиво было хуже нынешнего»
Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
Послание в бутылке преодолело 3,8 тысячи километров за шесть лет
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Специалист сравнил советское пиво с современным российским
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Невеста умерла через полчаса после свадьбы на руках у жениха
Все материалы
Geely KX11, который ждут в России, отличится запасом хода 1300 километров
Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России
Конкуренты корейских и японских седанов
Внедорожник Ford Bronco обзавелся адаптивной пневмоподвеской
McLaren Speedtail за 300 миллионов — за что такие деньги?
Видео: трехместный 1000-сильный гиперкар, который уже не купить
Great Wall показал свой первый суперкар среди пикапов
Не вандализм, а искусство: посмотрите на Lamborghini, расписанный пальцем
Суперкар Huracan EVO превратили в «Минотавра»
Конкурент Land Cruiser от Great Wall оказался гораздо дешевле конкурентов
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
«Хочу жить у моря»
Особенности водных видов спорта в самом западном регионе России
Успешный нефтяник из Сахалина оставил все ради производства ягодных настоек
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Благодатный для архитекторов город»
Каким задумывался Мурманск сто лет назад и ждут ли его перемены в будущем?
На выставке в Нижнем Новгороде представили 600 картин российских художников
«Барбаросса, сброшенная с рельсов»
Как битва под Смоленском сорвала главный план Гитлера?
Все материалы