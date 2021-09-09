Стало известно о росте на треть числа изнасилований в Москве

Прокуратура зафиксировала рост числа изнасилований в Москве за восемь месяцев 2021 года

В Москве число изнасилований за восемь месяцев 2021 года выросло на 32,4 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Всего с начала 2021 года в Москве зарегистрировали 95 905 преступлений, что на 1,1 процента меньше аналогичного периода 2020 года. Установлено, что чаще всего они совершаются в центре и на востоке столицы. Из числа всех преступлений зафиксировано 90 фактов изнасилования.

Также за восемь месяцев текущего года в Москве на 12 процентов выросло число IT-преступлений — насчитывается 38 169 фактов.

В 2021 году в столице зафиксировано 115 убийств, что на 21,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 16,5 процента сократилось число фактов умышленного причинения вреда здоровью, на 27 — разбоев, на 26,3 процента уменьшилось грабежей, на 7,5 процента стало меньше фактов мошенничества. Количество краж выросло на 4,6 процента.

По статистике по сравнению с прошлым годом в Москве стало меньше преступлений в общественных местах.

