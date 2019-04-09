Поставлен рекорд по хищениям денег у россиян

Ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году превысил 171 миллиард рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки «О состоянии законности и правопорядка в РФ», поступившем в Совет Федерации, передает РИА Новости.

«Все больше хищений совершается с помощью банковских карт и электронных кошельков. (...) При этом наблюдается трансформация форм и видов хищений, активизация мошенничества с использованием электронных средств платежа: банковских карт, электронных кошельков и других электронных платежных систем», — отмечается в документе.

Генпрокурор указал на резкий рост ущерба от преступлений в кредитно-финансовой сфере: с 63,7 миллиарда рублей в 2017 году до 171,4 миллиарда рублей в 2018.

Всего же, по данным Генпрокуратуры, в 2018 году размер причиненного материального ущерба, как по по оконченным, так и по приостановленным уголовным делам экономической направленности увеличился на 75,2 процента и составил 396,7 миллиарда рублей. В 2017 году этот показатель был равен 226,5 миллиарда рублей.

В мае 2018 года Россия вошла в пятерку государств, лидирующих по количеству экономических преступлений, жертвами которых становятся компании. Такие данные были приведены в рейтинге, составленном аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по результатам исследования данных из 54 стран. Первое место в нем заняла ЮАР, второе — Кения, на третьей позиции — Франция.

Россия заняла четвертое место, разделив его с Угандой. Пятерку лидеров замыкает Замбия. В предыдущем исследовании, которое проводилось в конце 2015 года, Россия была на восьмом месте.

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