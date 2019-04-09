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Раскрыт размер ущерба от коррупции в России

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Юрий Чайка

Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, поступившем в Совет Федерации, передает РИА Новости.

Сумма ущерба выросла на 66 процентов по сравнению с 2017 годом, уточнил Чайка.

По данным Генпрокуратуры, работа по минимизации последствий коррупции стала эффективнее. Так, в 2018 году прокурорам удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму в 46,5 миллиарда рублей — по сравнению с 26,5 миллиарда в 2017-м.

Ущерб от коррупции сопоставим с затратами федерального бюджета на физкультуру и спорт — за год казна выделила на эти сферы 60 миллиардов рублей.

В докладе также отмечается, что за год выросло число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ, МВД и Следственного комитета.

«В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 процента (рост с 956 до 971), СК России — на 38,1 процента (с 21 до 29), ФСБ России — более чем в два раза (с 17 до 39)», — отмечается в докладе.

Всего в 2018 году привлекли к ответственности 16 тысяч коррупционеров, в том числе более 10 тысяч должностных лиц.

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