Американцы построят два блока АЭС на Украине

Украинский «Энергоатом» подписал два соглашения о сотрудничестве с американской компанией Westinghouse. В них говорится о строительстве двух блоков Хмельницкой АЭС по технологии АР1000. Трансляцию конференции «Атомные возможности для развития страны», на которой врио президента «Энергоатома» Петр Котин и глава Westinghouse Патрик Фрагман поставили свои подписи, ведет YouTube-канал украинской компании.

Первый контракт предусматривает закупку услуг на проектирование энергоблоков, а второй — закупку необходимого оборудования. Такие контракты ранее анонсировал президент страны Владимир Зеленский в ходе своего визита в США.

Материалы по теме Чернобыль накануне катастрофы Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии? Вечная энергия. Как российские атомщики спасают планету и меняют мир

Стороны подписали меморандум о реализации пилотного проекта строительства энергоблока на Хмельницкой АЭС и еще четырех блоков по технологии Westinghouse. Сумма инвестиций составляет до 30 миллиардов долларов.

В настоящее время на Украине действуют четыре атомные электростанции (15 энергоблоков), построенные еще в советские годы. Запорожская АЭС с шестью блоками является крупнейшей в Европе по мощности.

До 2015 года предполагалось, что строить третий и четвертый блоки Хмельницкой АЭС будет «Росатом», но на фоне конфликта между странами соглашение денонсировали. В феврале 2021 года Минэнерго Украины сообщило о планах построить два блока на Хмельницкой и один на Ровенской АЭС. Они должны будут заменить блоки, выводимые из эксплуатации.

Сотрудничество Украины с Westinghouse активизировалось в 2014 году. Стороны договорились о поставках ядерного топлива до 2020 года. По состоянию на 2019 год его доля составляла 46 процентов, остальное занимал импорт из России. Предполагается, что после 2021 года американцы займут лидирующее место на рынке.